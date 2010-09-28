-MEKSİKA'DA YÜZLERCE EV TOPRAK ALTINDA OAXACA (A.A) - 28.09.2010 - Meksika'nın batısında meydana gelen toprak kaymasında yüzlerce evin toprak altında kaldığı bildirildi. Yerel yetkililere ve basında çıkan haberlere göre, Oaxaca eyaletinde dağlık bölgeleri etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması, eyaletin başkenti Oaxaca'ya karayoluyla 4 saat uzaklıkta bulunan Santa Maria Tlahuitoltepec kentinde meydana geldi. Kentte 300 kadar evin toprak altında kaldığı, felaketin, insanların uykuda olduğu sırada meydana gelmesi nedeniyle yüzlerce kişinin ölmesinden endişe edildiği ve kötü hava koşullarının, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını geciktirebileceği belirtildi.