Meksika'da yolcu uçağı düştü; 101 kişi kurtuldu

Meksika’nın Durango kentinde, içinde 97 yolcu ve dört mürettebat bulunan bir yolcu uçağı düştü. Meksikalı yetkililerden gelen ilk açıklamaya göre kazada can kaybı yaşanmazken ikisi ağır 85 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Amerika medyasında yer alan haberlere göre, Aeromexico havayolu şirketine ait AM2431 sefer sayılı Emraer 190 model uçak, içindeki 97 yolcusuyla birlikte Meksika’nın Durango kentindeki Guadalupe Victoria Uluslararası Havalimanı’ndan kalkıştan çok kısa bir süre sonra düştü.

Uçağın düşmesinin ardından başlayan yangın ise kısa sürede söndürüldü. Meksika Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Alejandro Cardoza, yolcuların büyük kısmının herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan kendi başlarına uçaktan çıktıklarını söyledi. Kazanın ardından Guadalupe Victoria Havalimanı geçici olarak kapatıldı.