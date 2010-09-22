-MEKSİKA'DA YOĞUN YAĞIŞLAR VILLA GUERRERO (A.A) - 22.09.2010 - Meksika'nın başkenti Mexico City yakınlarındaki kırsal kesimde meydana gelen toprak kayması sonucu en az 8 kişinin öldüğü bildirildi. Polis yetkilileri, yaklaşık 15 kişinin ölümüne yol açan Karl fırtınasından sonraki birkaç gün boyunca yoğun yağışların ülke genelini etkisi altına aldığına işaret ederek, söz konusu yağışlar sonucu başkentin güneybatısındaki dağlık bölgede toprak kayması olduğunu, kayıp olduğu bildirilen çok sayıda kişinin de halen toprak altında olduğunun tahmin edildiğini açıkladı. Meksika'nın çeşitli bölgeleri, mevsim normallerini aşarak rekor düzeye ulaşan yoğun yağışlar sonucu sellerle boğuşurken, özellikle ülkenin güneydoğu kesimindeki bazı yerleşim yerlerinde yaşayan binlerce kişi evlerini terketmek zorunda kaldı. Bölgede etkisini artırmaya başlayan tropikal Georgette fırtınasının da saatler içinde ulaşmasının beklendiği Meksika, halen olumsuz hava koşullarıyla boğuşuyor.