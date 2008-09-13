Meksika'da yine toplu infaz: 24 ölü

>> 18 başsız ceset için sokaklara döküldüler

Yeni bulunan cesetler üzerinde yapılan araştırmaların, bu kişilerin elleri arkalarından bağlandıktan sonra ateş edilerek öldürüldüğünü gösterdiğini belirten yetkililer, olay yerinde halen soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.Meksiko'da, özellikle büyük uyuşturucu kartellerinin ve suç çetelerinin rakiplerini öldürdükten sonra söz konusu kişilerin cesetlerini halkın görebileceği yerlere attıkları biliniyor.