Meksika'da yine toplu infaz: 24 ölü

Meksika polisi, başkent Meksiko'nun iç kesimlerinde, infaz edilerek öldürülmüş izlenimi veren 24 erkek cesedi buldu. Ülkenin Yukatan bölgesinde 28 Ağustos'ta başları kesilmiş 12 ceset bulunmuş, daha sonra yine 6 cesete daha rastlandı. Bu vahşi şiddeti 100 bin Meksikalı bir gösteriyle protesto etmişti. >> 18 başsız ceset için sokaklara döküldüler
Yeni bulunan cesetler üzerinde yapılan araştırmaların, bu kişilerin elleri arkalarından bağlandıktan sonra ateş edilerek öldürüldüğünü gösterdiğini belirten yetkililer, olay yerinde halen soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
Meksiko'da, özellikle büyük uyuşturucu kartellerinin ve suç çetelerinin rakiplerini öldürdükten sonra söz konusu kişilerin cesetlerini halkın görebileceği yerlere attıkları biliniyor.