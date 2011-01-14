-MEKSİKA'DA YİNE BİR BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ OAXACA (A.A) - 13.01.2011 - Meksika'da, yine bir belediye başkanının vurularak öldürüldüğü bildirildi. Ülkenin güneyinde Oaxaca Eyalet Savcısı Manuel de Jesus Lopez, Santiago Amoltepec kentinin Belediye Başkanı Luis Jimenez Mata'nın, eyalet başkentini ziyareti sırasında vurularak öldürüldüğünü söyledi. Lopez, bir hafta içinde öldürülen ikinci belediye başkanı olan Mata cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldığını, öldürülen diğer belediye başkanıyla ilgili soruşturmanın da sürdüğünü kaydetti. Meksika'da 2 bin 440 belediye başkanı görev yapıyor. Belediye başkanı cinayetlerinden organize suç örgütleri sorumlu tutuluyor, ancak Oaxaca eyaletindeki son saldırıyla ilgili henüz bir kanıt elde edilemedi.