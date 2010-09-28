-MEKSİKA'DA YİNE BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ MEKSİKO (A.A) - 28.09.2010 - Orta Amerika ülkesi Meksika'da yine bir belediye başkanının öldürüldüğü bildirildi. Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde bulunan Tancitaro kasabasının belediye başkanı Gustavo Sanchez ve yardımcısının cansız bedenlerinin bugün, bir taşra yolu üzerinde bulunduğu belirtildi. Soruşturmaya yakın kaynaklar, ilk belirlemelere göre, 5 bin 500 kişinin yaşadığı Tancitaro Belediye Başkanının taşlanarak öldürülmüş olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Yerel basına göre, Belediye Başkanı ve yardımcısının elleri bağlanmış ve kafatasları taş darbeleriyle delinmiş. Yerel yetkililere göre, belli bir siyasi etiket taşımayan, eski öğretmen Sanchez, organize suç örgütlerinden tehdit aldıktan sonra istifa eden bir önceki belediye başkanının yerine seçilmişti. Sanchez, Ocak ayında Tancitaro'da görev yapan 60 polisi görevden almış ve yerlerine Meksika federal polisinde görev yapan polisleri atamıştı. Yetkililere göre, Meksika'da şiddetin hakim olduğu eyaletlerde, yıl başından beri 11 Belediye Başkanı öldürüldü ve bu cinayetler ülkedeki uyuşturucu kartellerin savaşı ile bağlantılı. Meksika'da, Felipe Calderon'un Aralık 2006'da Cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana, uyuşturucu kartellerin hem çeteler savaşı hem de çetelerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 28 bin kişi hayatını kaybetti.