Meksika'da vejetaryen örümcek bulundu

Meksika'da bir örümcek türünün ''vejetaryenliği seçtiği'' görüldü.

Etobur olarak bilinen yaklaşık 40 bin örümcek türünden ''Bagheera kiplingi''nin karıncalara evsahipliği yapan akasyaları tercih ettikleri belirlendi.

''Current Biology'' dergisindeki makalede araştırmacılar, akasyanın dikenlerine yuva yapan karıncaların bu bitkiyi otobur hayvanlardan koruduğunu, bunun karşılığında akasyanın şekerli nektarıyla ve yağ ve protein bakımından zengin yaprakçıklarının ucuyla beslendiğini bildirdiler.

''Bagheera kipling''in de karıncaları ''örnek aldığına'' dikkati çeken Villanova Üniversitesi'nden Christopher Meehan ve ekibi, ilk kez bir örümcek türünde bu durumun gözlemlendiğini vurguladılar.

Bilim adamları, bu örümceğin ağacın yapraklarıyla gövdesinin birleştiği yerlerden sızarak, akasyayı büyük bir besin deposu durumuna getiren nektardan beslenebilmek için nöbetteki karıncaları atlatması gerektiğini, çevikliği sayesinde de bunu başardığını kaydettiler.

Araştırmaya ilişkin makale, Fransız ''Le Nouvel Observateur'' dergisinin internet sitesinde de yer alıyor.

Karıncalar ve akasyaların ''işbirliği yaptıkları'' daha önce biliniyordu. Evsahipliği karşılığında akasyayı korumak için bitkinin yüzeyinde yaşayan karıncalar, diğer böceklere hatta ne büyüklükte olursa olsun diğer canlılara ağaçtan inerek saldırabiliyor.