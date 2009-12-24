Meksika'da uyuşturucu karteli, askerin ailesini katletti

Meksika’da “Babaların babası” olarak tanımlanan Beltran Leyva’nın özel kuvvetlerin evine yapılan baskında öldürülmesinden sonra uyuşturucu kartelinin intikamı acı oldu.



Mafya, Levya’yı öldüren çavuşun ailesine intikam saldırısı düzenlendi. Çavuş Cordova’nın annesi, kardeşleri, teyzesi kurşuna dizildi. Uyuşturucu kartelleriyle polis arasında çıkan çatışmaların artık sıradanlaştığı, yol ortasında infaz edilmiş cesetlerin gündelik yaşamın bir parçası haline geldiği Meksika’da, Meksikalıları bile şaşırtan bir saldırı gerçekleşti. Uyuşturucu karteli, geçen hafta bir baskında patronlarını öldüren özel askeri birlik üyesi olan ve hayatını kaybeden bir askerin ailesinin evine intikam saldırısı gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Özel Hareket Birliği üyesi Ensign Angulo Cordova, 200 silah arkadaşı ile “Babaların babası” olarak tanımlanan uyuşturucu karteli lideri ve ülkenin en aranan suçlusu Beltran Leyva’nın evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.





Cenazesinde ailenin kimliği açığa çıktı



Leyva da saldırıda ölü olarak ele geçirilmiş, bu baskın Meksika ordusunun kartellere karşı düzenlediği en başarılı operasyon olarak tanımlanmıştı. Henüz 22 yaşındaki Cordova, basın ve hükümet tarafından kahraman ilan edilmiş, cenazesine önceki günkü cenazesine çok sayıda ordu komutanı ve bakanlar ile birlikte binlerce vatandaşı katılmıştı. Çavuşun doğduğu yer olan ülkenin güneydoğusundaki Tabasco kentinde düzenlenen törende, annesi Irma Cordova oğlunun tabutuna serilen Meksika bayrağını Deniz Kuvvetleri Komutanı’ndan teslim aldı. Böylece yıllar süren uyuşturucu kartelleriyle operasyonda ilk kez bir askerin kimliği de açıklanmış oldu. Meksika’da kartellerle savaşan hükümet görevlileri ve polisler, kar maskeleriyle kimliklerini gizliyor.





‘Bize dokunursanız, aileniz yanar’ mesajı



Ülkeyi şoke eden saldırı da işte bu cenazeden sonra gerçekleşti. Oğullarını defnettikten sonra evlerine dönen aile, gece yarısı uykularındayken saldırıya uğradı. Tek katlı evin önüne araçla gelen saldırganlar, balyozla girdikleri evi mermi yağmuruna tuttu. 80 merminin isabet ettiği evde bulunan çavuşun annesi Irma Cordova, kız kardeşi Yolidabey Cordova (23) ve ağabeyi Benito Cordova(28) olay yerinde hayatını kaybetti. 46 yaşındaki teyzesi Josefa Angulo da hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Bir diğer kız kardeşi Miraldeyi ise yoğun bakımda. Saldırı ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Felipe Calderon yayınladığı açıklamada, saldırıyı alçak ve korkakça olarak niteledi. Calderon, “Bu olay organize suç şebekelerinin vicdansızlığını bir kez daha gösteriyor” dedi. Senato Başkanı Sebastian Calderon ise “Hükümetin ve silahlı kuvvetlerimizin gardı düşmemeli. Organize suçların kararlılıkla üzerine gidilmelidir” diye konuştu. Uzmanlara göre bu saldırı ile uyuşturucu kartelleri polis ve askerlere tek bir mesaj vermek istedi: “Bize dokunursanız sadece sizin değil ailenizin de peşine düşeriz.”





Bir yılda 7.100 kişi hayatını kaybetti



Meksika’da 2009 yılının başından Ocak ayından itibaren uyuşturucu savaşlarında 7 bin 100 kişi hayatını kaybetti. İşin bir ilginç noktası da bu çatışmaların en fazla yaşandığı ABD sınırındaki Ciudad Juarez kenti. Bu kentte 2009’da sadece bir gün cinayet işlenmedi. 30 Ekim’de tüm yerel gazeteler, “ Dün bir kişi bile ölmedi” manşetiyle çıktı.





Cenazeden sonra kanlı infaz



Çavuşun ailesi, oğullarını defnettikten sonra evlerine döndü. Talihsiz aile geceyarısı uykularındayken saldırıya uğradı. Acımasız çete Çavuş Cordova’nın annesi, kardeşleri ve teyzesini gözünü kırpmadan öldürdü.





Serveti 20 milyar dolar



“Babaların Babası” Levya’nın kokain ve eroin satışından toplam 20 milyar dolar kazandığı ve bu paranın 5.8 milyar dolarlık bir kısmını ABD’ye yasadışı yollardan kaçırdığına inanılıyor. Levya’nın ABD’ye son birkaç yılda 200 ton kokain soktuğu biliniyor.





Yüzde 90



BM 2009 Uyuşturucu Raporu’na göre, dünyadaki uyuşturuc pazarının büyüklüğü piyasa satış rakamları dikkate alındığında 322 milyar dolar. Meksika’daki uyuşturucu pazarının büyüklüğünün ise 48 milyar dolar olduğuna inanılıyor. ABD’ye giren kokainin yüzde 90’ı Meksika’dan geliyor.





Kahraman ilan edildi



Uyuşturucu baronu Beytran Leyva’yı öldürdüğü çatışmada kendisi de hayatını kaybeden Çavuş Cordova, kahraman ilan edildi ve devlet töreniyle toprağa verildi.