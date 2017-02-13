T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Meksika'da Trump protestosu

Protestolarda Trump'ın kuklaları taşındı.

13 Şubat 2017 12:54

Meksika'da on binlerce kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarını ve Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvarı protesto etti.

Ondan fazla kentte gerçekleşen protetolarda, göstericiler Meksika bayrakları ve Trump karşıtı dövizler taşıdı.

Organizatörler Trump'a karşı birleştikleri mesajını göndermek istediklerini söylediler.

Protestocu Maria Amparo Cassar, Trump'ın göçmen politikalarının "küresel topluma bir tehdit" olduğunu söyledi.

"Amerikan toplumunun göçmenler tarafından inşa edildiği ve inşa edilmeye devam ettiği unutulmamalı" dedi.

Başkent Mexico City'deki protestoda göstericiler birlik ve beraberliğe gönderme yapan dövizler taşıdı. Bir tanesinde "Teşekkürler Trump, Meksika'yı birleştirdiğin için!" yazıyordu.

Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa etme planları ülkeyi kızdırmıştı ve Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto duvarın parasını ödemeyeceğini açıklamıştı.

Pena Nieto "Meksika duvarlara inanmıyor" demişti.

Trump, Meksika- ABD sınırınına "geçilmez fiziki bariyer" inşa edilmesi için kararname imzaladı ve Meksika halkının bu parayı ödemesi gerektiği konusunda ısrarlı.

Sınıra 3 bin 200 kilometrelik duvar yaptırmak Trump'ın başkanlık seçimi kampanyasının en önemli taahhütlerinden biriydi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Başkanı Donald TrumpMeksikaProtestolarda TrumpTrumpMaria Ampar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24