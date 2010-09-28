-MEKSİKA'DA TOPRAK KAYMASI: 7 ÖLÜ OAXACA (A.A) - 28.09.2010 - Meksika'nın batısında meydana gelen toprak kaymasında 7 kişinin öldüğü bildirildi. Yerel yetkililer, Oaxaca eyaletinde dağlık bölgeleri etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması yüzünden 100 kişinin de kaybolduğunu kaydetti. Basında çıkan haberlerde, eyaletin başkenti Oaxaca'ya karayoluyla 4 saat uzaklıkta bulunan Santa Maria Tlahuitoltepec kentinde meydana gelen toprak kaymasında, kentte 300 kadar evin toprak altında kaldığı, felaketin insanların uykuda olduğu sırada meydana gelmesi nedeniyle yüzlerce kişinin ölmesinden endişe edildiği ve kötü hava koşullarının, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını geciktirebileceği belirtilmişti.