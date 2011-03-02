-MEKSİKA'DA TOPLU MEZAR ORTAYA ÇIKARILDI CHİLPANCİNGO (A.A) - 02.03.2011 - Meksika'nın bir köyünde, içinde 17 cesedin bulunduğu bir toplu mezarın ortaya çıkarıldığı bildirildi. Polis yetkilileri, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde yer alan San Miguel Topolapan köyünde yapılan kazılarda dün akşam ortaya çıkarılan bir toplu mezardan 17 cesedin çıkarıldığını belirtti. Yetkililer, kazıların bugün de devam edeceğini duyurdu. Cesetlerin, Meksikalı uyuşturucu kartellerinin kanlı savaşıyla bir bağlantısı olabileceği belirtiliyor. Meksika'da, Devlet Başkanı Felipe Calderon, dört yıl önce uyuşturucu kartellerine karşı başlattığı savaşta 40 bin askeri devreye soktu. Uyuşturucu kartellerinin savaşı, 4 yılda 35 bin kişinin hayatına mal oldu.