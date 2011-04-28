-MEKSİKA'DA TOPLU MEZAR MEKSİKO (A.A) - 28.04.2011 - Meksika'nın kuzeyindeki Durango eyaletinde, 11 Nisandan bu yana toplu mezarlardan toplam 104 ceset çıkarıldığı bildirildi. Daha önce yapılan açıklamada, 26 cesedin çıkarıldığı belirtilmişti. Adli makamlar, kurbanlar ile onları öldürenler hakkında herhangi bir bilgi vermedi ve Durango'daki toplu mezarlar ile Tamaulipas'taki San Fernando bölgesinde bulunan ve bugüne dek 183 ceset çıkarılan toplu mezarlar arasında bir bağ kurmadı. Meksika hükümetine göre, cinayetlerin ardında uyuşturucu kartelleri bulunuyor.