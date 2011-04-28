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Dünya

MEKSİKA'DA TOPLU MEZAR  MEKSİKO (A.A)

28 Nisan 2011 22:34

-MEKSİKA'DA TOPLU MEZAR  MEKSİKO (A.A) - 28.04.2011 - Meksika'nın kuzeyindeki Durango eyaletinde, 11 Nisandan bu yana toplu mezarlardan toplam 104 ceset çıkarıldığı bildirildi. Daha önce yapılan açıklamada, 26 cesedin çıkarıldığı belirtilmişti. Adli makamlar, kurbanlar ile onları öldürenler hakkında herhangi bir bilgi vermedi ve Durango'daki toplu mezarlar ile Tamaulipas'taki San Fernando bölgesinde bulunan ve bugüne dek 183 ceset çıkarılan toplu mezarlar arasında bir bağ kurmadı. Meksika hükümetine göre, cinayetlerin ardında uyuşturucu kartelleri bulunuyor.

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