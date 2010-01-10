T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meksika'da soğuktan 9 kişi öldü

Meksika'nın büyük bölümünü etkileyen alışılmamış soğuk hava dalgası, 9 kişinin ölümüne neden oldu.

10 Ocak 2010 02:00

T24 - Meksika'nın büyük bölümünü etkileyen alışılmamış soğuk hava dalgası, 9 kişinin ölümüne neden oldu.


Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, ülkenin özellikle sıcak havayla mücadele etmeye alışık kuzey bölgelerini etkileyen soğuk hava dalgasının geçen hafta sonundan bu yana 9 kişinin ölümüne yol açtığını belirtti.

Bakan Cordova, ölenlerin yarısının hipotermi, diğerlerinin de evlerindeki bozuk ısınma araçlarının yol açtığı karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini bildirdi.

Meksika meteoroloji kurumu, ABD sınırındaki Chihuaha eyaletinde termometrenin sıfırın altında 6,6, bir başka kuzey eyaleti olan Coahuila'da da sıfırın altında 8,5'u gösterdiğini açıkladı.

Kötü hava koşulları ve şiddetli kar yağışı, önceki gün kuzeydeki Saltillo uluslararası havaalanının uçuşlara kapatılmasına yol açarken, ülkedeki 32 eyaletin 10'unda okullar tatil edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24