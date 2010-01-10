Meksika'da soğuktan 9 kişi öldü

T24 - Meksika'nın büyük bölümünü etkileyen alışılmamış soğuk hava dalgası, 9 kişinin ölümüne neden oldu.
Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, ülkenin özellikle sıcak havayla mücadele etmeye alışık kuzey bölgelerini etkileyen soğuk hava dalgasının geçen hafta sonundan bu yana 9 kişinin ölümüne yol açtığını belirtti.
Bakan Cordova, ölenlerin yarısının hipotermi, diğerlerinin de evlerindeki bozuk ısınma araçlarının yol açtığı karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini bildirdi.
Meksika meteoroloji kurumu, ABD sınırındaki Chihuaha eyaletinde termometrenin sıfırın altında 6,6, bir başka kuzey eyaleti olan Coahuila'da da sıfırın altında 8,5'u gösterdiğini açıkladı.
Kötü hava koşulları ve şiddetli kar yağışı, önceki gün kuzeydeki Saltillo uluslararası havaalanının uçuşlara kapatılmasına yol açarken, ülkedeki 32 eyaletin 10'unda okullar tatil edildi.