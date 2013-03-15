Meksika'da silahlı saldırı: 7 ölü



Meksika'da 2 kişi tarafından bir bara yapılan saldırıda 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Toplum Güvenliği Bakanı Jesus Aiza yaptığı açıklamada, ülkenin tatil bölgelerinden Cancun'da silahlı kişilerce bir barda gerçekleştirilen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olayda hayatını kaybedenlerin bazılarının taksi şoförü olduğunu kaydeden Aiza, saldırının 2 kişi tarafından otomatik silahlarla gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini ifade etti.

Aiza, yaralıların hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.