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Dünya

Meksika'da silahlı saldırı: 7 ölü

Meksika'nın tatil bölgelerinden Cancun'da silahlı kişilerce bir barda gerçekleştirilen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini

15 Mart 2013 10:14


Meksika'da 2 kişi tarafından bir bara yapılan saldırıda 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Toplum Güvenliği Bakanı Jesus Aiza yaptığı açıklamada, ülkenin tatil bölgelerinden Cancun'da silahlı kişilerce bir barda gerçekleştirilen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olayda hayatını kaybedenlerin bazılarının taksi şoförü olduğunu kaydeden Aiza, saldırının 2 kişi tarafından otomatik silahlarla gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini ifade etti.

Aiza, yaralıların hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

 

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