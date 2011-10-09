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Dünya

Meksika'da şiddet ve uyuşturucu bilançosu MEKSİKO (A.A)

09 Ekim 2011 06:47

-Meksika'da şiddet ve uyuşturucu bilançosu MEKSİKO (A.A) - 09.10.2011 - Meksika'da, uyuşturucu kaçakçılığına bağlı şiddet olaylarında bu yılın ilk dokuz ayı içinde 10 bin 22 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Reforma gazetesinin verilerine göre, bu cinayetlerin yarısı ülkenin dört eyaleti, Chihuahua, Nuevo Leon, Guerrero ve Sinaloa'da işlendi. Meksikalı yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlara bağlı olarak bu yıl içinde işlenen cinayetlerle ilgili resmi istatistikleri henüz yayımlamadı. Meksika'da Devlet Başkanı Felipe Calderon'un, ülkede uyuşturucu kartellerine karşı 2006 yılı sonunda başlattığı askeri operasyondan bu yana Meksika'da 44 binden fazla kişi bu kartellerle bağlantılı şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

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