Meksika'da şiddet olayları devam ediyor

T24- Meksika'nın ABD sınırındaki kenti Ciudad Juarez'de bir gün içinde meydana gelen 3 ayrı şiddet olayında 16 kişi hayatını kaybetti. Eyalet savcılığı yetkililerinin açıklamasına göre, ilk olayda kentteki Aristos barına gece yarısı saatlerinde giren bir grup saldırgan, bardaki 8 kişiyi silah zoruyla dışarı çıkarttı ve bu kişileri barın yanındaki otoparkta öldürdü.



Öğle saatlerinde meydana gelen ikinci olayda ise bir araç içinde bulunan silahlı saldırganlar, Benito Juarez ilköğretim okulu yanında başka bir araca kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğrayan araçtaki biri kadın, 3 kişi öldü.



Kentin bir başka bölgesinde yine bir araca yapılan silahlı saldırıda ise araçta bulunan 4 kişi öldü. Saldırı sırasında kaldırımda bulunan tekerlekli sandalyeli bir kişi de kurşunlara hedef olarak hayatını kaybetti.



Söz konusu olaylara karışan saldırganların kimliğinin bilinmediğini belirten polis yetkilileri, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin de henüz belirlenmediğini söyledi.



ABD sınırında ve yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin yaşadığı Ciudad Juarez, dünyanın en tehlikeli kentleri arasında kabul ediliyor. Uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteler arası çatışmaların da sıklıkla görüldüğü kentte, sadece bu yıl içinde meydana gelen şiddet olaylarında 800’den fazla insan hayatını kaybetti.