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Dünya

Meksika'da rehabilitasyon merkezine saldırı: 11 ölü

Meksika'nın kuzeyindeki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 11 kişinin öldüğü, en az sekiz kişinin de yaralandığı bildirildi

04 Haziran 2012 17:50

ABD ile sınır eyaleti Coahuila'daki sanayi kenti Torreon'da Pazar akşamı düzenlenen saldırıyla ilgili olarak polis, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların iki pikapla rehabilitasyon merkezine gelip ateş açtıklarını, daha sonra aynı araçlarla kaçtıklarını bildirdi.

Son yıllarda Meksika'da artış gösteren uyuşturucu kaçakçılığına dayalı çeteler arası şiddet olaylarında, rehabilitasyon merkezleri baş hedeflerden biri haline geldi.

Uyuşturucu şebekelerine yönelik takibatların 2006'da yoğunlaştırılmasından bu yana 50 bin kişinin öldüğü, 5 bin kişinin de kaybolduğu tahmin ediliyor.

Geçen yıl yine Torreon'da bir uyuşturucu rahabilitasyon merkezine düzenlenen başka bir saldırıda da 13 kişi ölmüştü.

Uyuşturucu şebekelerine mensup kişilerin, rakiplerinin saldırısından kurtulmak için zaman zaman rehabilitasyon merkezlerine sığınarak diğer hastaları da hedef haline getirdikleri belirtiliyor.

(BBC Türkçe)

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