-MEKSİKA'DA RAFİNERİDE PATLAMA MEKSİKO (A.A) - 31.07.2011 - Meksika'nın ikinci büyük rafinerisinde dün gece meydana gelen patlamadan sonra yangın çıktı. Devlet petrol şirketi Pemex tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta kesiminde bulunan, günlük 350 bin varil üretim kapasitesine sahip rafinerinin büyük bir kısmını etkilemeyen patlama ve yangında 2 işçi öldü. Bir işçinin de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı yangın kontrol altına alındı. Patlamanın, işçilerin bakım çalışmalarından kaynaklandığı bildirildi.