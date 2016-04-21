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Dünya

Meksika'da petrol tesislerinde patlama; en az 3 ölü, 136 yaralı

Yüzlerce insan bölgeden tahliye edilirken, okullar kapatıldı

21 Nisan 2016 11:26

Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı liman şehri Coatzacoalcos'da devlete ait petrol şirketi Pemex'in bir tesisinde büyük bir patlama yaşandı. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 136 kişi ise yaralandı. BBC'nin haberine göre; yüzlerce insan bölgeden tahliye edilirken, okullar kapatıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.

Pemex, patlamanın yerel saatle 15:15'te yaşandığı ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Veracruz Valisi Javier Duarte, patlamanın 10 kilometre mesafeden hissedildiğini söyledi.

 

Halka "Evinizde kalın" çağrısı

 

Bölge sakinlerine patlamadan kaynaklanabilecek zehirli gaz ihtimaline karşı evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı. Ancak Pemex, dumanın hızlı bir şekilde dağıldığını ve muhtemel zehirli etkilerinin azaldığını duyurdu.

136 yaralının 88'i hastanede tedavi altında bulunurken, 13'ünün durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Associated Press, patlamanın yaşandığı tesislerde PVC boru ve paketleme malzemeleri yapımında kullanılan vinilklorür ve tehlikeli kimyasallar üretildiğini yazdı.

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