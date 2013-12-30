Meksika'da otoyol çöktü

Meksika'nın Baja California eyaletinde deprem ve heyelan, otoyolun çökmesine neden oldu.

Deutsche Welle Türkçe'nin Meksika Karayolları Dairesi'ne dayandırdığı habere göre, ABD sınırındaki Tijuana ile Ensenada liman kenti arasındaki sahil yolunda, bir dizi sarsıntı ve heyelanın ardından çökmeler meydana geldi.

Otoyolun yaklaşık 200 metrelik kısmında ağır hasar meydana geldi. Yolun bu kesimdeki 30 metrelik çöküntü oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve de otoyoldan geçen araçların zarar görmediği bilgisi aktarıldı. Otoyolun ulaşıma kapatıldığı açıklandı.