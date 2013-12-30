T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meksika'da otoyol çöktü

Meksika'da meydana gelen deprem ve heyelan, otoyolda 30 metrelik çöküntüler oluşturdu

30 Aralık 2013 15:14

Meksika'nın Baja California eyaletinde deprem ve heyelan, otoyolun çökmesine neden oldu.

Deutsche Welle Türkçe'nin Meksika Karayolları Dairesi'ne dayandırdığı habere göre, ABD sınırındaki Tijuana ile Ensenada liman kenti arasındaki sahil yolunda, bir dizi sarsıntı ve heyelanın ardından çökmeler meydana geldi.

Otoyolun yaklaşık 200 metrelik kısmında ağır hasar meydana geldi. Yolun bu kesimdeki 30 metrelik çöküntü oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve de otoyoldan geçen araçların zarar görmediği bilgisi aktarıldı. Otoyolun ulaşıma kapatıldığı açıklandı.

 

ETİKETLER

meksikaotoyolçökmedepremheyelan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24