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Dünya

Meksika'da Ocotlan kentindeki tüm polis memurları gözaltında

Meksika'da Jalisco eyaletine bağlı Ocotlan kentinde polis memurları gözaltına alındı, silahlarına el koyuldu

15 Mart 2017 19:49

Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Ocotlan kentindeki tüm polis memurları gözaltına alındı ve silahlarına el koyuldu.

Polisler arasına suçlular karışmış olabilir

Informador sitesinin Jalisco başsavcılığından bir polise dayandırdığı haberde, memurların arasına suçluların karışmış olabileceği şüphesi üzerine böyle bir adımın atıldığı kaydedildi.

Resmi makamlarca konu hakkında açıklama yapılmadı. Gözaltına alınan polis memurlarının soruşturma sonucunda mesleğe devam edip etmeyeceklerinin belli olacağı ifade edildi.

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