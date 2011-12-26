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Dünya

Meksika'da Noel yemeği zehirledi MEKSİKO (A.A)

26 Aralık 2011 22:30

-Meksika'da Noel yemeği zehirledi MEKSİKO (A.A) - 26.12.2011 - Meksika'nın başkenti Meksiko'nun batısındaki bir rehabilitasyon merkezinde verilen Noel yemeğinden zehirlenen 5 kişi öldü. Yetkililer, Guadalajara kentinde uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü merkezde Noel yemeği olarak verilen soya sosisinden 5 kişinin öldüğünü, 37 kişinin zehirlendiğini belirtti. 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın kaza mı yoksa kasti mi olduğu konusunda soruşturma başlatıldı. Meksika'da uyuşturucu kartelleri, bağımlıları zorla tetikçi ya da kaçakçı olarak kullanmak için ülkenin bazı kesimlerindeki rehabilitasyon merkezlerinin yönetimini devralıyor.

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