Meksika'da mafya kan kustu: 24 ölü



Meksika'da meydana gelen şiddet olaylarında 24 kişi öldü.



Polis, önceki gün San Diego sınırındaki Tijuana kentinde yanan bir aracın içinde 2'si bagajda 6 kişinin cesedinin, yine Guatemala sınırındaki bir kasabada uyuşturucu kaçakçısı olduğu sanılan 8 kişinin kurşunlanmış cansız bedenlerinin bulunduğunu açıkladı.



Bu arada Ciudad Juarez kentinde dün akşam silahlı kişilerin bir oto yıkamacıda 5 kişiyi öldürdüğü, bu olaydan hemen sonra silahlı çetenin, bir kamyonetin içindeki 5 kişinin yaşamlarına son verdiği kaydedildi.