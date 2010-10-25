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Dünya

MEKSİKA'DA KATLİAM: 13 ÖLÜ TIJUANA (A.A)

25 Ekim 2010 12:26

-MEKSİKA'DA KATLİAM: 13 ÖLÜ TIJUANA (A.A) - 25.10.2010 - Uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşın kana buladığı Meksika'da, uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği bir merkeze düzenlenen saldırıda 13 kişi öldürüldü. Polis, ABD'nin California eyaleti sınırındaki Tijuana kenti yakınlarında düzenlenen saldırıda 13 kişinin ateşli silahlarla vurularak öldürüldüğünü, kurbanların tamamının uyuşturucu tedavi merkezinin hastaları olduğunu kaydetti. Önceki gün de kartel savaşının kan gölüne çevirdiği ABD'nin Texas eyaleti ile sınırındaki Ciudad Juarez kentinde bir ev partisine düzenlenen saldırıda 14 genç öldürülmüş, 15 kişi de yaralanmıştı. Bu cinayetlerin, güvenlik güçlerinin 18 Ekimde Tijuana'da rekor miktarda 130 ton hint keneviri ele geçirmeleriyle bağlantısı olabileceği sanılıyor. Ciudad Juarez kentinde geçen pazar günü de iki eve düzenlenen saldırıda 9 kişi öldürülmüştü.

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