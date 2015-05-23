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Dünya

Meksika'da kanlı çatışma; 43 ölü

Meksika'nın batısında uyuşturucu karteli üyesi olduklarından şüphelenilen silahlı bir grup ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 43 kişi hayatını kaybetti

23 Mayıs 2015 16:43

Meksika'nın batısında, uyuşturucu karteli üyesi olduklarından şüphelenilen silahlı bir grup ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 40'tan fazla kişi öldü. Bu olay, uyuşturucu çeteleri kaynaklı şiddet vakalarında 2007'den bu yana 100 bin kişinin öldüğü ülkede son yıllarda gerçekleşen en kanlı çatışmalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Meksika'nın batısında yer alan Michoacan ile Jalisco eyaletleri arasındaki bölgede silahlı kişilerle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 42 şüphelinin öldüğü açıklandı. Çatışma bir de güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Jalisco eyaletine, Meksika'nın en güçlü uyuşturucu karteli olarak kabul edilen "Jalisco Yeni Nesil Karteli" (CJNG) uyuşturucu çetesinin hakim olduğu biliniyor. Kartelin lideri Heriberto Acevedo Cardenas, 23 Mart'ta polisle çete arasında çıkan çatışmada ölmüştü.

Jalisco Başsavcısı Luis Carlos Najera Gutierrez de Velasco 2 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta altısı asker, sekizi çete üyesi ve biri Jalisco Savcılığı görevlisi olmak üzere toplam 15 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin, CJNG tarafından düşürüldüğünü belirtmişti.

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