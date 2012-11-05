Meksika'da iPhone satışı durduruldu

Apple, Meksika’daki yerel bir şirketle girdiği marka adı davasını kaybederek, 115 milyonlu ülkede iPhone satma hakkını da yitirdi. ABD’li şirket ayrıca, İngiltere’de kaybettiği patent davası sonucunda Samsung’un ürünlerini çalmadığına yönelik açıklamasını değiştirdi.



Teknoloji dünyasına sunulduğu günden itibaren dünyanın dört bir yanında milyonlar satan iPhone modelleri, Meksika’da tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldı. Apple, iki gün önce kaybettiği bir dava nedeniyle, en başarılı ürünlerinden bir tanesini Meksika’da satma şansını tamamen yitirebilir.

Mahkeme, Meksika’nın telekomünikasyon şirketlerinden iFone ile iPhone’un çok benzer bir isme sahip olduğuna karar vererek, iPhone’un satışını durdurdu. Meksikalı şirket, iFone isminin hakkını 2003 yılında satın almıştı.

Apple’ın, ‘iFone’ ismini Meksika’da 2009 yılında satın almak istediği, aynı zamanda da Meksikalı şirketi bu ismi kullanmaktan vazgeçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ancak iFone isminin Meksikalı şirket tarafından beş yıl önce tescil edildiğinin ortaya çıkması, Apple’ın planlarını suya düşürdü.



Apple isim değiştirmek zorunda



iFone, mahkemeden çıkan kararla da yetinmeyerek, marka adı benzerliği nedeniyle Apple’dan tazminat talep etti. Analistler, Apple’ın tazminat ödemesi halinde Meksika’daki iPhone satışlarından elde ettiği gelirin yüzde 40’ını kaybedebileceğini belirtti.

Ancak iFone, tazminatla yetinecek gibi görünmüyor. Şirket, Apple’ın ‘iPhone’ adıyla akıllı telefon satmasını yasaklayan bir mahkeme emri daha istiyor. Böyle bir karar çıkması halinde, Apple’ın Meksika’da iPhone’un adını değiştirmeden akıllı telefon satması mümkün olmayacak.

Bu durumda geriye tek bir olasılık kalıyor: iFone ile Apple’ın mahkeme dışında masaya oturarak uzlaşmaya varması. Bu olasılığın düşük olması, Apple’ı Meksika’da telefon satamama gibi bir riskle karşı karşıya getirirken, ABD’li elektronik devinin temyize gitmesi bekleniyor.



Samsung'dan özür tartışması



Apple, Meksika’daki dava ile uğraştığı günlerde, İngiltere’deki bir mahkemeden çıkan kararla da beklenmedik bir darbe aldı.

İngiliz mahkemesi, Temmuz ayında Apple’ın açtığı davada ABD’li şirketi haksız bulmuş ve kendisine ait tasarımları çaldığını öne sürdüğü Samsung ürünlerinin yasaklanmasını reddetmişti. Aynı mahkeme, Apple’ın Samsung’dan özür dilemesini talep etmişti. Mahkeme, geçtiğimiz hafta Apple’ın İngiltere sayfasında yaptığı açıklamayı yeterli bulmamış ve açıklamanın değiştirilmesi için ABD’li elektronik devine 48 saat süre vermişti.

Apple, söz konusu süre içinde açıklamayı değiştirdi ve ‘bir önceki açıklamanın mahkeme kararıyla uyuşmadığını” ifade etti. Şirketin, açıklamayı sayfasının en altında, ürün kataloğunun altında vermesi dikkat çekti.