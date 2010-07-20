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Dünya

MEKSİKA'DA İLGİNÇ KAÇAKÇILIK ANKARA (A.A)

20 Temmuz 2010 17:02

-MEKSİKA'DA İLGİNÇ KAÇAKÇILIK ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Uyuşturucu ticaretine ilişkin haberlerle sık sık gündeme gelen Meksika, bu sefer farklı bir kaçakçılık olayına sahne oldu. Lima'dan gelen Perulu bir adam, küçük poşetlere koyduktan sonra vücuda bağladığı 18 titi maymununu ülkeye sokmaya çalışırken yakalandı. Meksiko'daki havalimanında görev yapan gümrük memurları, maymunlardan ikisinin öldüğünü belirtti.  Amazon'da yaşayan uzun kuyruklu küçük bir maymun türü olan titi maymununun piyasa değeri 800 ile 3 bin dolar arasında değişiyor.

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