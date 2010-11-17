-MEKSİKA'DA İKLİM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ ANLAŞMA MEXİCO CİTY (A.A) - 17.11.2010 - Meksika'da, Paris, Dakar, Montreal ve Seul gibi dünyaca ünlü 60 kentin belediye başkanının, 21 Kasım Pazar günü Meksika'nın başkenti Mexico City'de iklimin korunması ile ilgili önemli bir anlaşmaya imza atacakları bildirildi. Mexico City Belediye Başkanı Marcelo Ebrard, yaptığı açıklamada, bu anlaşma ile 60 kentin belediye başkanının, sera etkisi yapan gaz salınımını azaltmayı taahhüt edeceğini belirtti. Ebrard, "İlk defa, atmosfere salınan sera etkisi yapan gazları azaltmaya yönelik hedefler belirleyen bir anlaşma imzalayacağız. Böyle bir anlaşmayı, dünyanın en önemli ülkeleri bile yapmayı reddetti" şeklinde ifadeler kullandı. Ebrard, Mexico City'de yapılacak toplantının, iklim değişikliği ile ilgili uluslararası belediye başkanlarının ilk zirvesi olacağını belirtti. Öte yandan, ABD'nin Kalifornya eyaleti valisi Arnold Schwarzenegger ile uydu yoluyla temas kuran İngiliz Başbakan David Cameron ise 60 belediye başkanının imzalayacağı anlaşmanın, dünyadaki büyük devletleri de bu yolda bir anlaşma yapmaya itecek bir öncü safha teşkil ettiğini söyledi ve böyle bir anlaşma yapma konusunda ABD ve Çin'i çaba sarf etmeye çağırdı. Mexico City'de yapılacak Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliğinin (UCLG) 3. Dünya Kongresi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da Dünya Yerel Yönetimler Birliği Eşbaşkanı sıfatıyla katılıyor.