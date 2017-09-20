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Spor

Meksika'da iki turnuvaya erteleme kararı

F1 takımlarından Force India'da mücadele eden Sergio Perez, depremzedeler için para yardımında bulunacağını açıkladı

20 Eylül 2017 19:18

Uluslararası Paralimpik Oyunları Komitesi (IPC), Meksika'da meydana gelen deprem nedeniyle bu ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaları erteleme kararı aldı.

Komiteden yapılan açıklamada, "2017 Para Sport Festival" adıyla 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenecek halter ve yüzme dünya şampiyonalarının dün yaşanan deprem nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Eurosport'ta yer alan habere göre IPC Başkanı Andrew Parsons, yaşanan felaketin ardından Meksikalı otoritelerin önceliğinin halkın yaralarını sarmak olacağını ve iki büyük uluslararası organizasyonu bu nedenle ertelediklerini kaydetti. IPC, ilk kez bu çapta bir organizasyonun tarihini değiştirme kararı aldı.

Bu arada Formula 1 takımlarından Force India'da mücadele eden 27 yaşındaki Meksikalı pilot Sergio Perez de depremzedeler için 125 bin sterlin para yardımında bulunduğunu açıkladı.

Meksika'da dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 248 kişi hayatını kaybetmişti.

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