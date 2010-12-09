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Dünya

MEKSİKA'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ: 7 ÖLÜ MEXİCO CİTY (A.A)

09 Aralık 2010 09:25

-MEKSİKA'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ: 7 ÖLÜ MEXİCO CİTY (A.A) - 09.12.2010 - Meksika'nın doğusunda, bir helikopterin düşmesi sonucu, 5'i polis olmak üzere 7 kişi öldü. Kazadan 2 kişinin de kurtulduğu bildirildi.                             Meksika Federal Savcılığın bir sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, Veracruz bölgesinde, helikopterin iki tutukluyu bir cezaevinden diğerine naklettikten sonra, bağlı olduğu üsse dönerken, muhtemelen kalın bir sis tabakası yüzünden düştüğünü belirtti. Sözcü, ölenlerin 5'inin polis diğer iki kişinin ise pilot ve yardımcısı olduğunu kaydetti.

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