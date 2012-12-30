T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meksika'da hayvanlara zarar verene hapis!

Onaylanan yasaya göre, etinden faydalanılacak hayvanların da acısız ve olabilecek en hızlı şekilde öldürülmesi gerekecek

30 Aralık 2012 15:41

Meksika, hayvanlara kötü davranan ve öldürenlere hapis cezası öngören yasayı onaylandı. Hayvanlara kasten zarar verenlere 2 yıla kadar hapis, öldürenlere ise 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Meclis, oy birliğiyle hayvanlara kasten zarar verenlere 2 yıla kadar hapis ya da 500 dolar para cezası, hayvanları öldürenlere ise 4 yıla kadar hapis ve 2 bin dolar para cezası vermeyi öngören yasayı onayladı.

Yasaya göre, etinden faydalanılacak hayvanların da acısız ve olabilecek en hızlı şekilde öldürülmesi gerekecek.

ETİKETLER

meksikayasaonayhayvanöldrümekötü davranmahapispara cezasıkastenoy birliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24