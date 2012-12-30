Meksika'da hayvanlara zarar verene hapis!

Meksika, hayvanlara kötü davranan ve öldürenlere hapis cezası öngören yasayı onaylandı. Hayvanlara kasten zarar verenlere 2 yıla kadar hapis, öldürenlere ise 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Meclis, oy birliğiyle hayvanlara kasten zarar verenlere 2 yıla kadar hapis ya da 500 dolar para cezası, hayvanları öldürenlere ise 4 yıla kadar hapis ve 2 bin dolar para cezası vermeyi öngören yasayı onayladı.

Yasaya göre, etinden faydalanılacak hayvanların da acısız ve olabilecek en hızlı şekilde öldürülmesi gerekecek.