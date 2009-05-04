Meksika'da hayat normale dönüyor

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, domuz gribi virüsü H1N1 yüzünden 28 nisanda kapatılan lokanta ve kafelerin çarşamba gününden itibaren açılacağı bildirildi.



Belediye başkan yardımcısı Jose Avila, lokanta ve kafelerin çarşamba gününden itibaren yeniden faaliyete başlayabileceğini, ancak sağlık yetkililerin belirlediği öneri ve önlemlere uyacaklarını belirtti. Avila, müzeler ve dini merkezlerin ise perşembe günü açılacağını, bununla birlikte sinema, tiyatro ve diskoların yeni bir emre kadar kapalı kalacağını kaydetti.



Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, salgının seyrinin gerileme evresine girdiğini açıklamış ve buna karşın hükümetin, tıp camiasının ve vatandaşların uyanık olmaya devam etmek zorunda olduklarını bildirmişti.



Bu arada, bakan Cordova, ülkede hasta sayısının 701'e, ölü sayısının ise 26'ya yükseldiğini belirtti.

