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Dünya

Meksika'da hapishanede kavga: 20 ölü MEXİCO CİTY (A.A)

16 Ekim 2011 04:05

-Meksika'da hapishanede kavga: 20 ölü MEXİCO CİTY (A.A) - 16.10.2011 - Meksika'nın ABD sınırındaki Matamoros şehrinde bir hapishanede çıkan şiddet olaylarında 20 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Tamaulipas eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde 2 mahkum arasında kavga çıktığı ve sonrasında olayların büyüdüğü belirtildi. Ancak hükümetten silahların hapishaneye nasıl sokulduğu ve kurbanların nasıl öldüğüne dair bilgi verilmedi. Açıklamada ayrıca Centro de Ejecucion de Sanciones de Matamoros hapishanesine polislerin de gardiyanlara yardım amacıyla sevk edildiği kaydedildi. Meksika'da birçok hapishanede uyuşturucu çetelerinin güçlü isimleri yatıyor ve aşırı kalabalıktan dolayı sık sık şiddet olayları meydana geliyor.

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