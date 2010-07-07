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Dünya

MEKSİKA'DA GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ MEKSİKO (A.A)

07 Temmuz 2010 12:09

-MEKSİKA'DA GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ MEKSİKO (A.A) - 07.07.2010 - Meksika'nın batı kesiminde bir gazeteci, başından üç kurşunla vurularak öldürüldü. Yerel savcılık makamı, 27 yaşındaki Hugo Alfredo Olivera'nın cesedinin, otomobilinde bulunduğunu belirtti. Gazetecinin ailesi, polise, Oliveira'nın dünden bu yana kayıp olduğunu söyledi. Presse Embleme Campagne (PEC) adlı sivil toplum kuruluşu, yıl başından beri dünyada 59 gazetecinin görev başında yaşamını yitirdiğini bildirmiş ve gazeteciler için en tehlikeli ülkelerin başında, 9 gazetecinin öldürüldüğü Meksika'nın geldiğini belirtmişti.

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