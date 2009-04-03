Meksika'da Eriksson dönemi sona erdi

Honduras mağlubiyeti, Meksika Teknik Direktörü Sven Goran Eriksson'a pahalıya mal oldu. İsveçli teknik adam, henüz 1 yılını doldurmadan görevinden kovuldu.



2010 Dünya Kupası elemelerinde Kuzey ve Orta Amerika Grubu’nda mücadele eden Meksika'nın Honduras'a 3-1 yenilmesi teknik direktör Sven Goran Eriksson'u eleştirilerin odak noktası haline getirmişti.



Bu mağlubiyetin üzerinden 24 saat geçmeden Meksika Futbol Federasyonu, İsveçli teknik adamla yolların ayrıldığını açıkladı. Federasyon Başkanı Justino Compean, Dünya Kupası’na katılma hedefimizi riske atamazdık dedi.



Compean, "tabii ki sonuçlar kararımızda etkili oldu. Sadece kendi sahamızda maç kazanarak Dünya Kupası hedefimize ulaşamazdık. Bu yüzden müdahale ihtiyacı hissettik" diye konuştu.





İsveçli teknik adam Eriksson da federasyonun kararına soğukkanlı yaklaştı. Eriksson, "er ya da geç insanların sabrı taşacaktı. Bu, Honduras maçından sonra oldu. Deplasmanda daha iyi sonuçlar alabilirdik ama olmadı. Sorumluluğu üstleniyorum. olayı trajik hale getirmenin bir anlamı yok" diye konuştu.



Sahasında oynadığı ilk 3 maçı kazanmasına rağmen Dünya Kupası elemelerinde 4. tura güçlükle çıkan Eriksson'un deplasmanlarda beklenen performansı gösteremedi.



Eleme grubu son turunda 3 maçta 3 puanla 4. sırada bulunan Meksika, Eriksson döneminde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.



Teknik direktörlük kariyerinde Lazio, Roma, Benfica ve Manchester City ile birlikte İngiltere Milli Takımı’nı da çalıştıran Sven Goran Eriksson, 2008 yılı Haziran ayında Hugo Sanchez'in yerine getirilmişti.



