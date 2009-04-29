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Dünya

Meksika'da domuz gribinden 159. ölüm

29 Nisan 2009 11:15

Meksika'da domuz gribinden öldüğü düşünülen kişi sayısı 159'a çıktı.

Meksika hükümetinden yapılan açıklamada, bu ölümlerden 26'sının domuz gribinden olduğunun kesinleştiği, şüpheli vaka sayısının ise 2 bin 498'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 1311 kişinin, domuz gribi olduğu şüphesiyle halen hastanelerde tutulduğu belirtildi.

Bu arada Arjantin, domuz gribiyle mücadele kapsamında, Meksika'dan yapılan uçak seferlerinin bir süre için askıya alındığını açıkladı.

Hükümet yetkilileri, uçuş yasağının pazartesi gününe kadar geçerli olacağını söyledi. Yetkililer, Meksika, Kanada ve ABD'den son 20 gün içinde Arjantin'e gelenlere de, Sağlık Bakanlığına başvurmaları çağrısında bulunulduğunu belirtti. Daha önce Küba, Meksika'dan yapılan uçak seferlerinin 48 saat süreyle askıya alındığını açıklamıştı. Arjantin'de henüz domuz gribi vakasına rastlanmadı.

Yeni Zelanda'da da, yeni domuz gribi vakalarına rastlandığı bildirildi. Yeni Zelanda'daki sağlık bakanlığı yetkililerine göre bu ülkedeki kesinleşen vaka sayısı 14.

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