Meksika'da çocuk hastanesi çöktü, 7 kişi hayatını kaybetti

Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir doğum bakım hastanesi yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Olayda 22’si çocuk 54 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Meksika basını patlamanın gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini ve çocuk hastanesinin tamamen dev bir moloz yığını haline dönüştüğünü duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, patlama sonucunda çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı ifade edildi. Bölge Valisi Miguel Angel Mancera basına yaptığı açıklamada patlamanın bir gaz sızıntısı sonucu meydana gelebileceği haberlerini doğrulayarak ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini vurguladı. Bölgenin tamamen kordon altına alındığı ve ordudan yardım istendiği gelen haberler arasında.