-MEKSİKA'DA ÇİFTLİKTE 72 CESET BULUNDU MEKSİKO (A.A) - 25.08.2010 - Meksika'nın kuzeydoğusundaki bir çiftlikte 72 ceset bulunduğu bildirildi. Ulusal denizcilik bakanlığı, güvenlik güçlerinin, bazı şüphelilerin bulunduğu bir çiftliğe kara ve hava operasyonu düzenlediğini, çıkan çatışmada biri asker dört kişinin öldüğünü, bir kişinin ele geçirildiğini açıkladı. Güvenlik güçlerinin, çatışmanın ardından çiftlikte yaptıkları aramada 14'ü kadın olmak üzere 72 cesedin bulunduğu bir toplu mezarı ortaya çıkardıkları belirtildi. Aramada ayrıca, yirmi kadar silah, çeşitli çapta 6 bin fişek, kamuflaj elbiseleri ve dört aracın ele geçirildiği kaydedildi.