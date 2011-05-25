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Dünya

MEKSİKA'DA CEZAEVİNDE BAR MEKSİKO (A.A)

25 Mayıs 2011 23:58

-MEKSİKA'DA CEZAEVİNDE BAR MEKSİKO (A.A) - 25.05.2011 - Meksika'nın kuzeyinde bulunan Çivava kentindeki bir cezaevinde, tutuklu ve mahkumlara içki servisi yapan bar ortaya çıkarıldı. Savcılık, cezaevi müdür yardımcısının görevden alındığını, gardiyanlar hakkında da soruşturma başlatıldığını bildirdi. Federal polis ve eyalet yetkililerinin, 200 kutu bira, 12 şişe tekila ve 20 şişe votkaya el koyduğu kaydedildi. Barda, ayrıca bilardo masası bulunduğu belirtildi. Öte yandan, yine ülkenin kuzeyindeki bir cezaevinde 17 mahkumun firar ettiği bildirildi. Mahkumların, muhtemelen çamaşırhaneden kazdıkları tünelden kaçtıkları kaydedildi.

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