Meksika'da çete vahşeti devam ediyor: 7 ölü

Meksika'nın ABD ile olan sınır kentlerinden Ciudad Juarez yakınlarındaki açık arazide 7 ceset bulundu.



Polis yetkilileri, kısmen toprağa gömülü olarak bulunan cesetlerle ilgili kimlik tespit çalışmalarına başlandığını, ayrıca başka ceset olabileceği ihtimaline karşılık bölgede araştırma yapıldığını söyledi.



ABD'nin Texas eyaleti kasabalarından El Paso ile sınır olan Ciudad Juarez uyuşturucu kaçakçıları arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuş ve kontrolü sağlamak amacıyla yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip kente binlerce asker sevk edilmişti.



Meksika'da uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan çete savaşları sonucu sadece geçen yıl 6 binden fazla insan öldü.

