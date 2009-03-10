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Dünya

Meksika'da çete vahşeti

Meksika'nın batısında, yol kenarına atılmış soğutucuların içinde 5 kesik baş bulundu.

10 Mart 2009 02:00

Meksika'nın batısında, yol kenarına atılmış soğutucuların içinde 5 kesik baş bulundu.

Yetkililer, kesik başların, Guadalajara kenti yakınlarındaki yolda devriye gezen polisler tarafından bulunduğunu söylediler. Bunun uyuşturucu çetelerinin işi olduğunu düşünen yetkililer, bölgede ceset bulunamadığını bildirdiler. Kurbanların kimlikleri de belirlenemedi.

Meksika'da, uyuşturucu çeteleri arasındaki savaşta taraflar, birbirlerini tehdit etmek için sık sık rakip çetelerin üyelerinin başlarını kesiyor.

Meksika'da, büyük bölümü ABD'ye gönderilen uyuşturucunun denetimini almak için "savaşan" uyuşturucu çetelerinin karıştığı şiddet olaylarında, geçen yıl yaklaşık 5 bin 300 kişi öldü. Bunlardan 160'ı, başı kesilerek öldürüldü.

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