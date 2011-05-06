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Dünya

MEKSİKA'DA CESET FIŞKIRIYOR  MEKSİKO (A.A)

06 Mayıs 2011 11:45

-MEKSİKA'DA CESET FIŞKIRIYOR  MEKSİKO (A.A) - 28.04.2011 - Meksika'nın kuzeyindeki Durango eyaletinde, 11 Nisandan bu yana toplu mezarlardan çıkan ceset sayısı 146'ya çıktı.  Yetkililer, Meksikalı askerlerin, eyalette yaptıkları kazılarda son olarak toplu mezarlardan ikisi kadın 25 kişinin cesedini çıkardıkları, böylece toplu mezarlardan çıkarılan ceset sayısının 146'ya yükseldiğini söyledi.  Savcılıktan yapılan açıklamada, toplu mezarlardan çıkarılan 9 cesede yapılan otopside, maktullerden dördünün boğazlanarak, birinin de boğularak öldürüldüğünün belirlendiği ifade edildi. Son dönemde sıklıkla toplu mezarlar bulunan Meksika'da, bu mezarların uyuşturucu kartellerinin işi olduğu düşünülüyor. Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon'un 4 yıl önce uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele etmek için binlerce federal güvenlik görevlisini görevlendirmesinden bu yana ülkede en az 34 bin 600 kişi, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı şiddet eylemlerinde yaşamını yitirdi.

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