-MEKSİKA'DA ÇATIŞMADA 8 ÖLÜ MEKSİKO (A.A) - 17.01.2011 - Meksika'nın başkenti Meksiko yakınlarında çıkan silahlı çatışmada, 8 kişinin öldüğü bildirildi. Yetkililer, dün çıkan çatışma sonrasında bir evde 3, yoksul bir mahalledeki Nezahualcoyotl sokağında da 5 ceset bulunduğunu aktardı. Görgü tanıkları da kurbanların çoğunun çatışma başladığı sırada evde bulunanların 30 yaş altında olduğunu, insanların kaçmaya çalışması nedeniyle de çatışmanın sokaklarda devam ettiğini anlattı. Çatışma sırasında 3 kişinin yaralandığı da belirtildi. Resmi verilere göre 2010'da uyuşturucu kaçakçılığına bağlı şiddet olaylarında 15 bin 273 kişi hayatını kaybetti.