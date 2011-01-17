T24 LogoT24 Logo
Dünya

MEKSİKA'DA ÇATIŞMADA 8 ÖLÜ MEKSİKO (A.A)

17 Ocak 2011 10:23

-MEKSİKA'DA ÇATIŞMADA 8 ÖLÜ MEKSİKO (A.A) - 17.01.2011 - Meksika'nın başkenti Meksiko yakınlarında çıkan silahlı çatışmada, 8 kişinin öldüğü bildirildi. Yetkililer, dün çıkan çatışma sonrasında bir evde 3, yoksul bir mahalledeki Nezahualcoyotl sokağında da 5 ceset bulunduğunu aktardı. Görgü tanıkları da kurbanların çoğunun çatışma başladığı sırada evde bulunanların 30 yaş altında olduğunu, insanların kaçmaya çalışması nedeniyle de çatışmanın sokaklarda devam ettiğini anlattı. Çatışma sırasında 3 kişinin yaralandığı da belirtildi. Resmi verilere göre 2010'da uyuşturucu kaçakçılığına bağlı şiddet olaylarında 15 bin 273 kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24