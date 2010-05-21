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Dünya

Meksika'da çatışma: 9 ölü

Meksika'nın kuzeyinde, ABD sınırı boyunca uzanan 2 eyalette, güvenlik güçleriyle uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmalarda 9 kişi öldü.

21 Mayıs 2010 03:00

T24- Meksikalı yetkililer, ABD sınırındaki Tamaulipas kasabasında Zetas adlı uyuşturucu çetesi mensuplarının Meksika donanmasına ait bir devriye aracına ateş açması üzerine başlayan silahlı çatışmada 4 saldırganın öldüğünü belirtti.


Çatışmada 3'ü Guatemala vatandaşı olan 4 saldırganın tutuklandığını kaydeden yetkililer daha sonra yapılan aramada 14 tüfek ve 3 bin 600'ün üzerinde silah ele geçirildiğini duyurdu.


Savcılık yetkilileri Cahuila eyaletine bağlı Torreon'da çıkan çatışmada ise 3 saldırgan ile 2 polisin öldüğünü bildirdi.

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