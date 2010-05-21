Meksika'da çatışma: 9 ölü

T24- Meksikalı yetkililer, ABD sınırındaki Tamaulipas kasabasında Zetas adlı uyuşturucu çetesi mensuplarının Meksika donanmasına ait bir devriye aracına ateş açması üzerine başlayan silahlı çatışmada 4 saldırganın öldüğünü belirtti.





Çatışmada 3'ü Guatemala vatandaşı olan 4 saldırganın tutuklandığını kaydeden yetkililer daha sonra yapılan aramada 14 tüfek ve 3 bin 600'ün üzerinde silah ele geçirildiğini duyurdu.



Savcılık yetkilileri Cahuila eyaletine bağlı Torreon'da çıkan çatışmada ise 3 saldırgan ile 2 polisin öldüğünü bildirdi.