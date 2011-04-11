-MEKSİKA'DA ÇATIŞMA: 28 ÖLÜ CİUDAD JUAREZ (A.A) - 11.04.2011 - Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasındaki kanlı çatışmalarda 28 kişinin daha öldüğü bildirildi. Yerel yetkililer, kuzeydeki Chihuahua ile kuzeydoğudaki Sinaloa eyaletlerinde hafta sonunda ölen 28 kişiden birinin engelli olduğunu belirtti. Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon, göreve geldiği Aralık 2006'dan beri uyuşturucu kartellerine savaş açmış bulunuyor. Bu karteller yüzünden 2010 sonundaki rakamlara göre 34 binden fazla insan hayatını kaybetti.