-MEKSİKA'DA ÇATIŞMA: 13 ÖLÜ NUEVO LAREDO (A.A) - 05.07.2011 - Meksika'nın ABD sınırına yakın Tamaulipas eyaletindeki Rio Bravo kentinde askerlerle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 13 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Meksika ordusundan bir kaynak, sokakta devriye gezen askerlerin üzerine bir evden ateş açıldığını, askerlerin de bu ateşe karşılık vermesi sonucu evdeki 13 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Askerlerin, içinde silah bulunan yedi araca el koyduğu, komşu evde bulunan silahlı bir kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.