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Dünya

Meksika'da çatışma: 11 ölü

Polis memurları geçen ay bir polis yetkilisinin öldürüldüğü, sık sık şiddet olaylarının yaşandığı Choix şehrinden dönüyorlardı

10 Temmuz 2012 15:07

Meksika'nın kuzey doğusunda çıkan bir çatışmada 7 polis ve yetkililer tarafından tetikçi olarak tanımlanan 4 kişi hayatını kaybetti.

Polis memurlarının Sinaloa Eyaleti'inde saldırganlar tarafından pusuya düşürüldükleri açıklandı.

Polis memurları geçen ay bir polis yetkilisinin öldürüldüğü, sık sık şiddet olaylarının yaşandığı Choix şehrinden dönüyorlardı. Sinaloa eyaleti ülkenin en güçlü uyuşturucu karteline ev sahipliği yapıyor.

Çatışma Sinaloa valisi Mario Lopez Valdez'in Choix'de yetkiyi federal polisin devralacağını açıklamasından üç gün sonra yaşandı.

 

Polis ateş altında

 

Lopez Valdez Eyalet polis yetkilisi Hector Echaverria Islas'ın 29 Haziran'da vurularak öldürüldüğünü ve eyalet polisinden hiç kimsenin onun işine talip olmadığını söyledi.

Yerel yetkililer eyalette yaşayanlara hava karardıktan sonra evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti.
Mayıs ayında Choix'de uyuşturucu çeteleri ve ordu arasında yaşanan çatışmalarda 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlara göre Sinaloa bölgesini kontrol eden ve aynı adla anılan kartel, hakimiyeti ele geçirmeye çalışan Beltran Levya çetesi ile çatışıyor.

1 Temmuz'da Meksika seçimlerini kazanan Enrique Pena Nieto Kolombiya'nın eski polis Genel Müdürü Oscar Naranjo'yu çete savaşlarını sona erdirmekle görevlendirdi. (BBC Türkçe)

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