Meksika'da bir gazeteci kaçırılıp öldürüldü

Meksika'da uyuşturucu suçları hakkında yazan gazeteci Jose Bladimir Antuna kaçırıldıktan sonra öldürüldü.

Savcılık sözcüsü Ruben Lopez, El Tiempo de Durango gazetesinde çalışan Antuna'nın cesedinin kuzey eyaleti Durango'nun başkenti Laredo'da boş bir arazide bulunduğunu söyledi.

Eyalet yetkilileri gazetecinin boğularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirirken, gazeteci arkadaşları Antuna'nın telefonla birçok kez ölüm tehdidi aldığını söyledi.

El Tiempo de Duranga yetkilisi Fernando Menduza, Antuna'nun cesedinin yanında "orduya bilgi verdiği gerekçesiyle öldürüldüğüne" ilişkin bir not bırakıldığını ifade etti.

Antuna'nın 5 ay önce eyalet başsavcılığına, silahlı kişilerin evine ateş açtığını bildiren şikayet dilekçesi verdiği belirtildi.

Uluslararası medya kuruluşları, uyuşturucu ve suç çetelerinin cirit attığı Meksika'nın gazeteciler için en tehlikeli yerlerden biri olduğunu bildiriyor. Merkezi Fransa'daki Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Duranga eyalet yetkililerini, ölüm tehditleri aldığını bilmelerine rağmen Antuna'yı korumakta başarısız olmakla eleştirdi.

Meksika Ulusal Sosyal İletişim Merkezi'nin geçen ay yayımladığı rapora göre, bu yıl Meksika'da en az 8 gazeteci öldürüldü.