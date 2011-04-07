-MEKSİKA'DA BİR ÇİFTLİKTE 40 CESET NUEVO LAREDO (A.A) - 07.04.2011 - Meksika'nın ABD'ye sınırdaş eyaleti Tamaulipas'taki San Fernando bölgesinde yer alan bir çiftlikte, 40 ceset bulundu. Tamaulipas savcılığından bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, çiftlikte yapılan aramalarda rastlanan toplu mezardan şu ana kadar 40 cesedin çıkarıldığını belirtti. Aramaların devam ettiğini bildiren yetkili, ceset sayısının 60'a çıkma ihtimali bulunduğunu sözlerine ekledi. Geçen Ağustos ayında, yine San Fernando bölgesinde Meksikalı makamlar, Orta Amerika ve Güney Amerika'dan gelen, Meksika uyuşturucu kartelleri tarafından öldürüldükten sonra gömülen 72 göçmenin cesedine rastlamıştı.