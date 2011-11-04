-Meksika'da bir belediye başkanı daha öldürüldü ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Meksika'nın Michoacan eyaletinin La Piedad kenti Belediye Başkanı Ricardo Guzman'ın öldürüldüğü, ülkede 2006'dan bu yana öldürülen belediye başkanlarının sayısının 26'ya çıktığı bildirildi. El Cezire'nin haberine göre Guzman'ın önceki gece bir restoranın önündeyken seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu öldüğü belirtildi. Belediye Başkanı'nın öldürülmesi, ülkede yaygın olan organize suçun eyalette 13 Kasım'da yapılacak seçimler ve ülkenin demokrasisine etkileriyle ilgili yeni soruları gündeme getirdi. Michoacan, uyuşturucu çetelerinin bulunduğu ve siyaset-uyuşturucu ilişkisinden etkilenen eyaletlerin başında geliyor. La Piedad Emniyet Müdürü de göreve gelmesinden birkaç ay sonra, mart ayında öldürülmüştü. Yerine gelen Emniyet Müdürü de temmuz ayında saldırıya uğramış, saldırıdan kurtulmuştu.